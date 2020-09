Bezorgdheid over plan weghalen politie station

De NS en vervoersbedrijf GVB maken zich zorgen over het plan van het Amsterdamse stadsbestuur om de politiepost op Amsterdam Centraal Station weg te halen. Ze vrezen voor de effecten die deze beslissing heeft op de veiligheid van de reizigers, het personeel en de stad, schrijven de ov-bedrijven in een brief aan de gemeenteraad. Vakbond FNV spreekt van een 'ondoordacht en onbegrijpelijk plan'. <

beeld anp

Klaas Otto ontkent beïnvloeden getuigen

No Surrender-oprichter Klaas Otto en zijn vriendin Nancy B. hebben dinsdag bij de rechtbank in Breda vol emotie verklaard dat ze zich niet hebben beziggehouden met het beïnvloeden van getuigen. 'Ik heb geen reden om getuigen te be&..

