'Er is niemand die je van je plekkie duwt'

Den Haag

Boven het centrum van Den Haag cirkelt een politiehelikopter. Het brommende geluid verstoort de rust in de straten op deze Prinsjesdag. Het is bijna half elf. Op de Korte Poten spuit een schoenmaker voor zijn deur een schoen in. De lijmachtige lucht verspreidt zich snel. In gedachten is de vergelijking met het rondwarende coronavirus snel gemaakt. Nederland kampt daar inmiddels al een half jaar mee. En dan zijn de drommen mensen die hier doorgaans op Prinsjesdag komen niet het schoolvoorbeeld van wat je wilt doen om het virus in te dammen. Alle maatregelen zijn erop gericht vooral geen publiek te trekken. En dat betekent geen rijtoer met de koninklijke familie in de Glazen Koets en geen balkonscène op Paleis Noordeinde. En..

