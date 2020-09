Beter zicht

De ark stond niet in Baäla maar in Kirjat-Jearim. Mogelijk diende Baäla als verzamelplaats voor het leger, waar de feestelijke stoet werd opgesteld. Met de nodige toespraken natuurlijk. Want iedereen moet wel goed weten wat er gaat gebeuren. Dit is geen militaire reünie, en ook geen triomftocht van het leger, het is een eerbiedige tocht naar Jeruzalem, waar de HEER zijn troon wil vestigen. Want niet David is de grote koning van Israël, dat is de HEER zelf. In de afgelopen jaren hebben we Hem steeds verder uit ons leven laten wegglijden, maar wat is het goed als we weer voor Hem buigen. Dan gaat voor ons de hemel weer open en krijgen we weer zicht op de hemelse machten.

2 Samuël 6:2

