Levende grafkist reinigt grond

Aan de Technische Universiteit Delft is een doodskist ontwikkeld waarmee een lichaam in drie jaar wordt opgenomen in de bodem en die alle verontreinigende stoffen van kist en lichaam omzet in voedingsstoffen.

Delft

Zaterdag 12 september is een eerste overledene in de kist begraven. De Living Cocoon, zoals de kist is genoemd, is gemaakt van mycelium, het wortelnetwerk van paddenstoelen. Dat zorgt voor de snelle ontbinding. Wordt een lichaam in een gewone houten kist begraven, dan duurt het tien jaar voordat het lichaam is ontbonden en door de bodem kan worden opgenomen. ‘De botten zijn na drie jaar nog niet verdwenen, de rest van het lichaam en de kist wel’, zegt Bob Hendrikx, de oprichter van start-up Loop van TU Delft die de kist ontwikkelde. ‘De levende grafkist zorgt ervoor dat alle afvalstoffen die het lichaam loslaat, niet meer van schadelijke invloed op de bodem en omgeving zijn. De mycelium zet de afvalstoffen om in vo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .