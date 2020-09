'Wat moet ik met een standbeeld?'

Amsterdam

In het voorjaar van 2016 begon Salo Muller, fysiotherapeut van het grote Ajax van de vroege jaren zeventig, aan een missie die hem tot op de dag van vandaag in beslag neemt: in een brief aan de directie van de Nederlandse Spoorwegen drong hij, ook namens zijn vrouw, aan op de toekenning van een schadevergoeding aan de overlevenden van de ‘Jodentransporten’ tijdens de Duitse bezetting en aan nabestaanden van de ruim 102.000 Nederlandse Joden, Sinti en Roma die de oorlog niet hebben overleefd. Heel veel bijval kreeg Muller aanvankelijk niet. ‘De reacties in mijn omgeving liepen uiteen van: “Je trekt aan een dood paard”, of: “Het is al zo lang geleden” tot : “Man, ga toch wat lé..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .