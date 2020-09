Dit jaar zwijgen de kanonnen op Prinsjesdag

Den Haag

Normaal gesproken is de derde dinsdag van september voor de krijgsmacht de dag om alles uit de kast te halen. Letterlijk. Het Depot Ceremoniële Tenues gaat open en militairen steken zich hun meest fraaie uniforms. Prinsjesdag en groot militair ceremonieel horen bij elkaar.

Door corona is dit jaar alles anders. De koning komt per auto, de Kamerleden met een bus. Locatie is niet de Ridderzaal, maar de Grote Kerk in Den Haag. Normaliter staan langs de hele route door het Haagse centrum honderden militairen van alle krijgsmachtdelen opgesteld. Met hun persoonlijk wapen brengen zij een eregroet op het moment dat de koning in de koets voorbijrijdt. In de regel zet defensie 2500 militairen in op Prinsjesdag, dit jaar slechts 52. All..

