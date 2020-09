Waterstof als toekomstperspectief

Eindhoven

We spraken elkaar drie jaar geleden. Toen zei u: diesel blijft voorlopig de belangrijkste brandstof voor zwaar transport. Denkt u daar nog steeds zo over?

'Eerlijk gezegd wel. Als je het hebt over de lange afstand, tenminste. Diesel is geschikt omdat het veel meer energie herbergt dan accu's. Er is een goed distributienetwerk. Een tank is zo weer gevuld. Dat geldt allemaal niet voor accu's.'

'Dat doen we. We hebben net een nieuwe accutruck gelanceerd die twee keer zover komt: tweehonderd kilometer. Maar dat is nog niet genoeg voor de lange afstand, zeker als je kijkt hoeveel tijd het kost een accu weer bij te laden. Daarbij maak ik me zorgen of het elektriciteitsnet straks in staat is de enorme hoeveelheden str..

