Bekijks voor ‘blije’ kippen in het groen

Reeuwijk

‘Nee ze krijgen geen eten, ze zijn gewoon nieuwsgierig.’ Anton de Wit heeft zichtbaar plezier in de bruine kippen die op hem af komen rennen. Sinds maart houdt hij ze in zijn kippenkar, een mobiel en volledig geautomatiseerd kippenhok, dat hij steeds een stukje verplaatst in het weiland waar de koeien hebben gelopen. Een enkele keer lopen ze ook wel bij elkaar.

De kippen klonteren samen rondom zijn laarzen en laten er geen misverstand over bestaan dat er een pikorde bestaat. Venijnig zetten ze ondergeschikte dieren die in de weg lopen op hun nummer. Dat gebeurt in elk kippenhok, niet zelden gaat dat gepaard met kale plekken, maar hier kunnen de pechvogels gemakkelijk wegduiken. ‘Als er een haan bij was, heerste e..

