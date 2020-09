Test ‘Oxford-vaccin’ weer hervat, ernstige klachten proefpersoon hebben niets met vaccin te maken

Oxford

Het testen, dat afgelopen zondag is hervat, gaat vooralsnog alleen door in het Verenigd Koninkrijk. Het middel werd ook Brazilië, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika getest. Of en hoe het testen in die landen een vervolg krijgt, is nog onbekend.

De proef werd op 6 september gestaakt, toen een deelnemer uit het Verenigd Koninkrijk ernstige en onverklaarbare klachten kreeg. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt nu dat de klachten niets met het vaccin te maken hebben. Een woordvoerder van het Europees Medicijnagentschap (EMA) bevestigde tegenover de NOS dat de zieke proefpersoon een acute ontsteking van het ruggenmerg had. De ontsteking is waarschijnlijk het gevolg van een virusinfectie. In zeer uitzonderlijke gevallen kan de ont..

