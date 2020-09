Netflix onder vuur na ‘geseksualiseerde kinderen’ in Franse film

De Franse film Mignonnes (‘Schatjes’), sinds vorige week te bekijken via streamingdienst Netflix, heeft wereldwijd voor flinke controverse gezorgd. ‘Dit is troep voor pedofielen.’

Los Gatos, VS

Mignonnes draait om de elfjarige Amy, die opgroeit in een islamitisch, Frans-Senegalees gezin. Lichaamsbedekking is haar cultuur van groot belang. Op school ontmoet ze leeftijdsgenootjes die dansen. Amy sluit zich aan bij de dansgroep en ontdekt, door dans heen, haar ontluikende vrouwelijkheid. Mignonnes is bedoeld als een zogenaamd coming-of-age-verhaal, over een meisje dat opgroeit in twee zeer uiteenlopende werelden. De film ontving overwegend positieve recensies van wereldwijde pers en viel op het prestigieuze filmfestival Sundance in de prijzen.

Toch reageert het publiek veelal anders. Verschillende online petities, bij elkaar door een kleine miljoen mensen ondertekend, roept Netflix op om de film offline..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .