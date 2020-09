Akwasi niet vervolgd voor uitspraak over Zwarte Piet

Het Openbaar Ministerie vervolgt rapper Akwasi vooralsnog niet voor zijn uitspraak over Zwarte Piet, tijdens de Black Lives Matter-demonstratie op 1 juni in Amsterdam.

Amsterdam

‘Op het moment dat ik in november een zwarte piet zie, trap ik hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht’, zei Akwasi op 1 juni op de Amsterdamse Dam. Die uitspraak is volgens het OM ‘opruiend’ en daarmee strafbaar. Maar door publiekelijk afstand te nemen van zijn woorden voldeed hij aan de voorwaarde die justitie hem in een aanbod stelde. Het OM seponeert Akwasi’s zaak daarom voorwaardelijk.

Volgens het OM heeft Akwasi met zijn uitspraak anderen aangezet tot het plegen van een strafbaar feit, namelijk de mishandeling van een ‘persoon verkleed als Zwarte Piet.’ Dat hij daarbij het woord ‘hoogstpersoonlijk’ gebruikte, maakt geen verschil. Vanwege zijn voorbeeld..

