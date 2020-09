Berlijn

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer werkt aan een plan om meer migranten van Lesbos te halen. Hij noemt het ophalen van 400 minderjarigen die in het uitgebrande kamp Moria verbleven 'een eerste stap'. 'Ik vind het persoonlijk heel belangrijk dat we een snelle oplossing vinden voor families met kinderen', zei Seehofer vrijdagavond in Berlijn. <