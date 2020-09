Altice fors duurder op groen Damrak

Het aandeel Altice Europe is vrijdag op de beurs in Amsterdam bijna een kwart meer waard geworden na een miljardenbod op het kabel- en telecombedrijf. De AEX sloot overtuigend in de plus, nadat de belangrijkste graadmeter eerder tussen winst en verlies gebungeld had. De weg omhoog werd gevonden na aanvang van de beurshandel in New York, die daags na een flinke verliesbeurt weer met winsten aanving.