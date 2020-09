Kortjes binnenland (10)

Hof roept lokale chapters No Surrender op

Het gerechtshof in Leeuwarden gaat de lokale chapters en brotherhoods van motorclub No Surrender oproepen, omdat de clubleden belanghebbenden zijn bij de beslissing van het hof over een verbod op de club. De clubleden hebben er recht op het hoger beroep hierover te volgen, besloot het hof. <

Duikers zoeken verloren lading van MSC Zoe

Een team van dertig duikers begint maandag met een grote schoonmaakactie in de Noordzee boven de Waddeneilanden. Ze willen bij achttien scheepswrakken troep opruimen die afkomstig is van de containers die begin 2019 overboord sloegen van het schip de MSC Zoe. Ook nemen ze ander afval mee zoals visnetten en vislood. De actie wordt georganiseerd door de organisatie Dui..

