Over deze vijf dingen moet je nadenken als de dood komt: ‘Er is meer mogelijk dan je denkt’

Martin Brock (78) zit thuis op een zwarte leren bank, waar hij een boek leest. Voor het raam staat zijn bed. Het is 2 mei 2019. Hij weet dat hij gaat sterven, maar is dankbaar voor elke dag dat hij nog leeft. Hij oogt rustig, maar na even praten ook vermoeid. Zo’n 2,5 jaar geleden werd hij geopereerd aan een tumor in zijn darmen, maar er waren uitzaaiingen. Afgelopen zomer deed hij mee aan een nieuwe, experimentele chemokuur. Die maakte juist veel kapot vanbinnen. Nu laat hij het komen zoals het komt. De keuze om te stoppen met behandelingen, geeft veel ontspanning. ‘Vorig jaar zijn we wel zestig keer in het ziekenhuis geweest’, vertelt zijn vrouw. Het liefst zit Brock op de hoek van zijn bank met een boek over geschiedenis en op de acht..

