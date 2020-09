Aantal coronabesmettingen bij studentenvereniging Navigators loopt op naar vijftien

Bij leden van de christelijke studentenvereniging Navigators in Groningen zijn dertien gevallen van corona ontdekt. (beeld website NSG)

Groningen

Dat bevestigt een woordvoerder van NSG. In overleg met de GGD Groningen is besloten om alle verenigingsactiviteiten tot nader order af te gelasten. De GGD is aan de hand van gegevens van de besmette studenten inmiddels een bron- en contactonderzoek begonnen.

De studentenvereniging, met 450 leden de grootste christelijke studentenvereniging van Groningen, laat weten de situatie ‘zeer serieus’ te nemen en nauwgezet de adviezen van GGD Groningen op te volgen. ‘Daarnaast staan wij in nauw contact met de Veiligheidsregio Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool. De leden van NSG worden door het bestuur actief op de hoogte gehouden van de huidige situatie.’ <

