Serie Anne+ weer in race voor Prix Europa

Amsterdam

De Nederlandse serie Anne+ is voor het tweede achtereenvolgende jaar genomineerd voor de Prix Europa, een van de belangrijkste Europese mediaprijzen. Anne+ gaat over een studente die terugdenkt aan alle liefdes tijdens haar studietijd en maakt kans op een beeldje in de categorie TV Fictie.

Ook de NPO-documentaire Ze noemen mij Baboe, over het oorlogsverleden van een Javaans kindermeisje, en een Zembla-documentaire over de Chinese farmaceutische industrie zijn in de race voor een beeldje in hun categorie.

De uitreiking van de prijzen is eind oktober. <