‘Te weinig vrouwelijke generaals’

Den Haag

Deze kritiek klinkt in het boek Vrouwen in de frontlinie van Johan Kroes dat hij vandaag overhandigt aan minister van Defensie Ank Bijleveld. In het boek vertellen vrouwelijke militairen over het werken binnen een mannenbolwerk. ‘De percentages vrouwen bij de landmacht zijn nog belachelijk laag, zeker in topposities’, zegt kolonel Henny Snellen, militair adviseur van Nederland bij de VN in New York. ‘De benoemingscommissies zijn al twintig jaar op de goede vrouwen aan het wachten, terwijl die er al lang zijn.’

Van de 77 generaals die de Nederlandse krijgsmacht op dit moment telt, zijn er twee vrouwelijk. Dat is nog geen 3 procent. Het totale aandeel vrouwen in legeruniform is iets meer dan 10 procent. &lsqu..

