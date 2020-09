College voor de Rechten van de Mens: gebruik algoritmes leidt tot discriminatie in zoektocht naar werk

Utrecht

De tijd dat een cv bepaalde of iemand in aanmerking kwam voor een baan, lijkt zijn langste tijd te hebben gehad. Steeds vaker maken personeelswervers gebruik van slimme technologie, waaronder de inzet van algoritmes. Simpel gezegd betekent het dat de computer op basis van ingevoerde selectiecriteria bij een vacature besluit of iemand in aanmerking komt voor een baan. Of niet. Doel van de technologie is om gerichter en meer kandidaten voor vacatures te bereiken. Echter, net als bij mensen kunnen algoritmes vooroordelen bevatten over bepaalde groepen, concludeert het College voor de Rechten van de Mens (CvdRM) op basis van recent literatuuronderzoek. En dat kan onbedoeld leiden tot discriminatie. Zo kan een variabele als ‘onafgebrok..

