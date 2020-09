'Urgente aanpak nodig voor jongeren in armoede'

Jongeren die in armoede opgroeien op Bonaire, Sint Eustatius en Saba komen vaak in een 'vicieuze cirkel van problemen' terecht. Dat stellen de nationale ombudsman en de kinderombudsvrouw in een rapport over armoede in Caribisch Nederland.

Den Haag

Volgens de ombudsman- en vrouw is er met spoed een eenduidige aanpak nodig op de eilanden om de situatie voor jongeren te verbeteren.

Voor veel jongeren op de zogenoemde BES-eilanden, die de status van bijzondere Nederlandse gemeente hebben, is het moeilijk uit de armoede te komen en zit dat hun overgang naar volwassenheid in de weg. In tegenstelling tot hun Europese leeftijdsgenoten zijn er voor Caribisch-Nederlandse jongeren amper faciliteiten die ze kunnen helpen bij aan armoede gerelateerde problemen, aldus de ombudsmannen.

Volgens de ombudslieden is een 'urgente en intensieve' samenwerking tussen de overheid en de lokale instanties in Caribisch Nederland nodig om de situatie voor jongeren in armoede te verbeteren. Ze zien het liefst dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de regie neemt. <