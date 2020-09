FIOD vindt 11 miljoen illegale sigaretten

De FIOD heeft dinsdagmiddag in de Rotterdamse haven ruim 11 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. De sigaretten zaten in een container en waren verstopt in dozen. Bij de actie is niemand aangehouden, maar de FIOD houdt er rekening mee dat dit nog wel gaat gebeuren. <

Haga Lyceum zoekt 'verbindende leider'

Het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam wil graag dat er een nieuwe directeur aantreedt die zowel 'verbinder' is als een daadkrachtige en ervaren 'onderwijskundige leider'. Dat valt op te maken uit een vacature die de school dinsdag heeft geplaatst. De nieuwe directeur moet met dagelijks bestuurder Raşit Bal het onderwijs op het Haga Lyceum in goede banen gaan lei..

