Eredivisiewedstrijd live te zien in Pathé

Den Haag

Speciaal voor alle voetbalfans die door de coronamaatregelen niet meer naar het stadion kunnen, zijn de wedstrijden in de eredivisie ook live te zien in de bioscoop. De competitie begint zaterdag. In tien bioscopen van Pathé die gevestigd zijn in steden waar ook een eredivisieclub zit, worden wekelijks de wedstrijden van de clubs uit die stad vertoond. Het gaat om thuis- en uitwedstrijden van Ajax, Feyenoord, PSV, FC Utrecht, Vitesse, PEC Zwolle, ADO Den Haag, FC Groningen, Willem II en Sparta. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar via de site van Pathé en kosten 8,50 euro per wedstrijd. <