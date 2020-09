Nakomeling voor ernstig bedreigde leguaan

Een heuglijk moment in Diergaarde Blijdorp: een jong van de zeer bedreigde Antilliaanse leguaan is uit het ei gekropen. De dierentuin doet mee aan een fokprogramma, dat is bedoeld om deze diersoort te redden.

De pasgeboren leguaan in Diergaarde Blijdorp. Schoolkinderen op Sint Eustatius krijgen inbreng in de naam die het dier krijgt. (beeld diergaarde blijdorp)

Rotterdam

Mark Rutte mag zich peetvader noemen: het reptiel is een nakomeling van vier jonge Antilliaanse leguanen die in 2018 bij hoge uitzondering na een staatsbezoek met het regeringsvliegtuig vanuit Sint Eustatius meevlogen naar Rotterdam.

Moeder en kind maken het goed. Compleet met staart was de kleine leguaan, waarvan het geslacht nog niet te bepalen valt, bij geboorte 24,5 centimeter lang, en het lijfje 7,7 centimeter. Hij is nu nog lichtgroen van kleur en zal in de loop der jaren steeds donkerder worden.

Verzorgers van Blijdorp zagen in mei van dit jaar dat de moeder van het beestje ging graven in de aarde. Dat was het signaal dat ze eieren zou gaan leggen. Toen dat ook het geval bleek, hebben de verzorgers de eieren in de broedmach..

