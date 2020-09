Een woonkamer als hellingbaan

Op de website van de vermaarde landschapsarchitect annex hoogleraar stedenbouwkunde Riek Bakker (75) staat een van haar uitgangspunten: ‘Bouwen op vertrouwen’. Voor haar een fundament in het werk dat onder meer het vinex­icoon Leidsche Rijn bij Utrecht en de Kop van Zuid in Rotterdam heeft opgeleverd.

Riek Bakker voor het enige stukje van haar oude woning dat is overgebleven, omdat dit wel goed gefundeerd was. (beeld Marcel van den Bergh)

Berkenwoude

Toen Riek Bakker elf jaar geleden in Berkenwoude (Krimpenerwaard) een boerderij en een tot woonruimte verbouwde stal kocht, vertrouwde ze op een door haarzelf gevraagd bouwkundig advies. ‘De stal zou één millimeter per jaar verzakken’, blikt ze terug. Twee jaar geleden kwamen er scheuren in de ramen en transformeerde de woonruimte tot een ‘hellingbaan’.

Bakker: ‘Als je een knikker neerlegde, rolde die zo naar een andere hoek van de kamer.’ Stom, zegt ze nu, dat ze de makelaar zomaar geloofde. ‘Een millimeter, dat klinkt niet als veel.’ Na het zelfverwijt vond ze toch nog enige troost: ‘Bij navraag bleek dat onnoemelijk veel mensen met verzakkingen te maken hebb..

