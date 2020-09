'Campagne voor Week van het Leven misleidend'

In tv-spotjes vraagt een vrouw om een gift. (beeld nd)

Amsterdam

De komende twee weken zijn er korte tv-spotjes te zien. Het doel is om via crowdfunding 150.000 euro op te halen. Daarmee moet de Week van het Leven (van 8 tot 14 november) gefinancierd worden. In tv-spotjes van vijf of tien seconden vraagt een jonge vrouw alle Nederlanders, christen of niet, om een gift voor 'vrouwen die onbedoeld zwanger zijn en hun ongeboren kindje', meldt het AD.

Het Humanistisch Verbond vindt het misleidend dat in de reclamespotjes het woord 'abortus' niet wordt genoemd. Het is daardoor voor de kijker 'volstrekt onduidelijk' dat het gaat om een organisatie die tegen het recht op abortus is.

'Kom uit de loopgraaf', reageert Diederik van Dijk, voorzitter van organisator NPV Zorg ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .