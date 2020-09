André van Duin krijgt Media Oeuvre Award

Hilversum

André van Duin heeft maandag de Media Oeuvre Award uitgereikt gekregen. Ron Brandsteder verraste hem met de prijs in het programma Tijd voor Max. De komiek en programmamaker krijgt de onderscheiding omdat hij in zijn carrière 'van grote invloed is op het Nederlandse medialandschap'. De jury van de prijs noemt Van Duin een 'groots volkskomiek' en 'een van Nederlands grootste mediapersoonlijkheden'. De 73-jarige André van Duin, geboren als Adrianus Marinus Kloot, maakte vanaf de jaren zestig naam als komiek in het theater en op televisie en de radio. Hij presenteerde, acteerde en maakte muziek. <