Sigaret verpakt in lelijkste kleur

De grauwgrijze kast waarin de sigaretten moeten worden verstopt, heeft Edwin Heijm al, als eerste van de 25 Primerawinkels in Amsterdam. Het wachten is nu op de nieuwe, merkloze pakjes die in de volgens onderzoek meest afstotelijke kleur zijn uitgevoerd: groen/bruin.

Amsterdam

Die pakjes zonder naam, zonder de kameel of cowboy of de vertrouwde rood-witte driehoek, belanden straks in die kast. Omdat elke reclame-uiting voor rookwaar straks ook inpandig verboden is.

De zaak van Heijm draait voornamelijk op rookwaar, maar wie er straks binnenkomt, ziet leesvoer, de mogelijkheid tot het maken van pasfoto’s, standaarden met ansichtkaarten en een baliegedeelte waar al die internetbestellingen weer kunnen worden teruggestuurd.

De ‘oorlog’ tegen het roken van staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) – de woordkeus is van de bewindsman zelf – krijgt snel een opvallend zichtbaar vervolg. Na de supermarkten (die dat per 1 juli uiterlijk geregeld moesten hebben) krijgen nu ook ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .