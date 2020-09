Sela licht liederen toe in nieuwe podcasts

Veenendaal

Muziekgroep Sela is een tweewekelijkse podcast gestart. Per aflevering lichten schrijvers en muzikanten een van hun liederen toe. Het eerste lied is 'Ik zal er zijn'. Aan het woord komen Peter Dijkstra (drummer en liedschrijver), Hans Maat (liedschrijver), Adrian Roest (componist) en Frans Korpershoek (zanger). Zij bezoeken tv-presentator en muzikant Elbert Smelt, indertijd de eerste zanger van de groep. Sela schrijft nieuwe, eigentijdse christelijke liederen. De muziekformatie treedt veelvuldig op in kerkzalen. Van de nieuwe podcastserie komt ook een videoversie beschikbaar via YouTube. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .