Moestuin in oude luister hersteld

Onder de bezielende leiding van tuinder Simone Visser blazen vrijwilligers de oude moestuin van het sprookjesachtige kasteel De Haar in het dorpje Haarzuilen nieuw leven in. Zo’n 75 huishoudens eten dit jaar al van de tuin.

Haarzuilen

'Vorig jaar liepen hier nog paarden’, zegt Simone Visser (29) met gepaste trots als ze een rondleiding geeft in de moestuin bij kasteel De Haar onder de rook van Utrecht. Nu voorziet de tuin van anderhalve hectare – drie voetbalvelden – 75 gezinnen van groenten. Dat zijn de gezinnen die ‘oogstaandelen’ hebben gekocht, de rest gaat naar restaurant Landhuis in de Stad en een voedselcollectief in Utrecht.

rode biet

Visser teelt dit jaar zo’n zestig gewassen. ‘Rode biet is er daar één van, we hebben wel vier variëteiten.’ Een deel van het assortiment is het hele seizoen beschikbaar. Venkel, radijs en spinazie zijn er in het voor- én najaar, prei is een echt..

