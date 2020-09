Vrijwilligers rapen 124.000 peuken op

Amsterdam

In achttien gemeenten in Nederland zijn zaterdagmiddag in totaal 124.000 sigarettenpeuken van de straat geraapt door milieubewuste vrijwilligers. Ze deden mee aan de actie Plastic Peukmeuk. Filters bevatten plastic en zijn daarom slecht voor het milieu, maar veel rokers beseffen dat volgens de initiatiefnemers niet en gooien ze op de grond. Alleen al in Amsterdam werden 56.000 peuken opgeruimd. 'In de discussie rondom plasticvervuiling komen sigarettenpeuken nauwelijks aan bod, terwijl dit een van de meest voorkomende vormen van vervuiling is', aldus de organisatie. <