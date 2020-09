Het einde van de zomer is in zicht en dus maakt Rijkswaterstaat zich op voor de winter. Sinds zaterdag worden zo’n 850 strooiwagens en sneeuwschuivers getest. 'Als we gaan strooien, moet binnen twee uur de laatste korrel zout op de weg liggen. We kunnen ons geen hapering veroorloven', zegt adviseur gladheidsbestrijding Jan Rients Slippens van Rijkswaterstaat. Bij de start van het seizoen ligt verspreid over Nederland ruim 200 miljoen kilo zout opgeslagen. 'De hele zomer wordt het aangevuld, zodat we nooit een tekort hebben', vertelt Slippens. Rijkswaterstaat strooit elk jaar tussen 1 oktober en 30 april ongeveer 90 miljoen kilo zout. Afgelopen winterseizoen (2019 - 2020) was dat een stuk minder: 16 miljoen kilo zout ging er over snelwegen, viaducten en bruggen. Er wordt gemiddeld veertig tot vijftig keer per jaar gestrooid en bij sneeuwval zijn er in totaal 1200 man werkzaam. Bij een landelijke strooiactie gaat er 1,2 miljoen kilo zout doorheen. <

