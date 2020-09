Herdenking in Roermond

Bij het Nationaal Indië Monument in Roermond zijn zaterdag voor de 33e keer de omgekomen militairen in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea herdacht. Dat gebeurde onder meer met een toespraak van staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en met een kranslegging. Na een minuut stilte vloog een formatie van vier F-16's van de Koninklijke Luchtmacht over in de zogenoemde 'missing man formation'. Herdacht werden onder meer de 6200 Nederlandse militairen die in de periode 1945-1962 het leven lieten in voormalig Nederlands-Indië en Nederlands Nieuw-Guinea. Anders dan andere jaren waren er geen duizenden veteranen bij de herdenking. Door de coronacrisis vond de herdenking in kleine kring en op sobere wijze plaats. De herdenking was via een live-stream en via de regionale omroep L1 te volgen. In zijn toespraak zei Blokhuis dat veel Indië-veteranen zich onbegrepen voelden en voelen. 'Door het snelle, makkelijke oordeel. Door de soms harde blik van het heden op het verleden. Dat voelde alsof het thuisfront u in de steek liet. En dat betreur ik ten zeerste. U had na alle ontberingen echt beter verdiend', aldus Blokhuis. <

