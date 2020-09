Arthur Docters van Leeuwen ‘moest en zou slagen’: ‘Hij winkelde overal om wereldbeeld vorm te geven’

Zeist-Den Haag

‘Arthur Docters van Leeuwen hield van uitdagingen. In 2013 werd hij uitgenodigd om uit zijn bundels voor te lezen in Ruigoord, bij Amsterdam, waar een kerkje staat en veel op leeftijd gekomen krakers en hippies wonen. Het publiek waar hij ambtshalve te strijd mee had aangebonden. Hij was de ster van de middag, ze hingen aan zijn lippen. Hij vond dat zelf erg leuk en nam nog een berg slagroom op zijn plak cake.’

Kuipers is geen blinde fan, wel een bewonderaar van de man die een leven kampte met fysieke zwarigheden en ook geestelijke diepten kende. Rond zijn zestiende, depressief en ziekelijk, dacht hij af en toe aan zelfdoding. Kuipers: ‘Als ik hem moet typeren? Briljant, erudiet, strategisch, een schaker die altijd..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .