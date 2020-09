Deel kade ingestort in Amsterdam

Bij de Binnengasthuisstraat langs de Grimburgwal in het centrum van Amsterdam is dinsdag een kademuur ingestort. De meterslange kade grenst aan een gebouw van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het instorten van een kade in de Amsterdamse binnenstad is vermoedelijk gebeurd door een sinkhole. Niemand raakte gewond door het instorten van de kade. De gemeente onderzoekt hoe de sinkhole, waarbij een loze ruimte ontstaat onder de grond waardoor die instort, kon ontstaan. Volgens de UvA is het gebouw dinsdag aan het begin van de middag direct ontruimd en heeft iedereen veilig het pand verlaten. Vanwege de coronamaatregelen was slechts een klein aantal mensen in het UvA-pand aanwezig. Op deze locatie zitten de onderwijsbalie van de Faculteit ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .