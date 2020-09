De Bilt

Nederland wordt in de komende maanden mogelijk getroffen door de storm Evert. Die is vernoemd naar Evert van Benthem, winnaar van de Elfstedentocht in 1985 en 1986.

De naam Evert staat op de lijst van stormnamen die het KNMI heeft opgesteld met de Britse en Ierse weerdiensten. Stormen krijgen een naam wanneer het KNMI code oranje of code rood instelt, en soms ook bij code geel. <