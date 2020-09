Aanhoudingen voor liquidatie in Amstelveen

De politie heeft twee verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij het doodschieten van een 39-jarige man uit Amstelveen. Het slachtoffer, Rachid Kotar, werd in december vorig jaar dodelijk verwond bij een schietincident aan de Escapade in Amstelveen. Dat gebeurde in het bijzijn van een vijfjarig kind. <

Weer coronabesmetting bij nertsenbedrijf

In de gemeente Gemert-Bakel is in een nertsenbedrijf een coronabesmetting vastgesteld. Dat maakte de burgemeester van de gemeente, Michiel van Veen, dinsdag bekend in een tweet. 'Laatste nertsenbedrijf in onze gemeente besmet. In 4 maanden tijd rigoureus einde van de houderij. 19 bedrijven, 217.000 m2 stallen leeg', aldus Van Veen. <

beeld anp

