Jongeren bepleiten dat het kabinet in actie komt tegen huisjesmelkers en hen beboet als ze te hoge huurprijzen rekenen. Ook willen ze dat bedrijven sneller tot actie worden gedwongen op het gebied van klimaat. Duurzaam produceren moet lonend worden. Dat zeiden ze dinsdagmiddag in een gesprek in het Catshuis met premier Mark Rutte en de ministers Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken). <