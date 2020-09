Onderzoeker: Allochtone onderwijsstapelaar mist aandacht. Extra aandacht is nodig

Ook al zijn ze vaak te laag ingeschat, toch weten een grote groep jongeren met een migratieachtergrond het hoger- en wetenschappelijk onderwijs te bereiken. Ze doen dat door diploma’s van oplopende niveaus te stapelen. De lange schoolduur had flink bekort kunnen worden als er betere aandacht was geweest, concludeert onderzoeker Suzan de Winter.

Utrecht

Ze doen het uitstekend: stapelaars in het onderwijs. Het zijn de doorzetters die steeds weer hogere niveaus halen, weet onderzoeker Suzan de Winter van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS), een onderdeel van het Verwey-Jonker Instituut. Daarbij valt op dat jongeren met een migratieachtergrond relatief veel vaker ‘stapelen’, waarbij het de vraag is of deze schoolroute wel zo positief is. Volgende week woensdag presenteert KIS de bevindingen van een onderzoek naar deze doelgroep.

‘We hebben ons afgevraagd waarom deze jongeren zo’n omweg moeten maken in het onderwijs. Het is bekend dat factoren als sociale status en onderadvisering meespelen in het bepalen van het vervolgonderwijs. En dan vinden we het vaak positief d..

