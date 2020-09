Windmolens zijn schadelijk voor vogelpopulaties. Valt daar niks aan te doen?

Er wordt nogal eens onderschat hoe schadelijk windmolens zijn voor vogelpopulaties, stellen Wageningse onderzoekers. Valt daar niks aan te doen? Windmolens leveren duurzame energie, maar voor veel (trek)vogels zijn het gehaktmolens. Zij vliegen zich te pletter tegen de draaiende wieken, omdat ze die niet goed zien. Een kind had het kunnen bedenken, maar nu is het ook de laatste stand van wetenschappelijk inzicht: verf één witte wiek van windmolens zwart en het scheelt een hoop slachtoffers.

Volgens nieuw onderzoek van het Noorse Institute for Nature Research in Trondheim zou het verven van de wieken meer zichtbaar contrast opleveren, wat de vogels eerder afschrikt. Het idee daarvoor is afkomstig uit Amerikaanse laboratoriumproeven, waaruit bleek dat de Amerikaanse torenvalk het best reageert op contrast met zwart.

Naar aanleiding van het experiment verkent het Nederlandse energiebedrijf RWE samen met enkele overheden momenteel de mogelijkheden om deze methode te testen op windmolens in de Eemshaven, waar veel vogelslachtoffers vallen. Niet onbelangrijk: voor veel trekvogels is Nederland een knooppunt op hun route tussen noord en zuid.

