Reisban treft Loekasjenko-kliek

Minsk

Zij worden in verband gebracht met geweld tegen betogers of gesjoemel bij de door Loekasjenko gewonnen presidentsverkiezingen van 9 augustus. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Belarus zei maandag in een reactie dat de maatregelen 'contraproductief' zullen zijn. Volgens een woordvoerder is al vaker gebleken dat sancties tegen zijn land niets uithalen. Hij waarschuwde dat Belarus zich wel genoodzaakt ziet om tegenmaatregelen te nemen. Tegelijk leek Loekasjenko onder druk van de aanhoudende massaprotesten iets te bewegen. Voor het eerst stelde hij hervormingen in het vooruitzicht. 'Iedereen roept verandering, verandering. Daarom gaan we dat uitvoerig bespreken', aldus Loekasjenko maandag in een reactie.

Oppositie..

