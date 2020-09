Protest bij start nieuw academisch jaar

Sigrid Kaag bekritiseerde maandag de regering, waarvan ze als minister van Buitenlandse Handel zelf deel uitmaakt. Ze vindt dat het kabinet de verwachtingen over investeringen in onderwijs en onderzoek niet heeft waargemaakt. Academici en studenten protesteerden intussen tegen de huidige situatie.

Groningen

Kaag, die lijsttrekker van D66 wil worden, sprak haar kritiek uit tijdens de opening van het academisch jaar in Groningen. 'We moeten allemaal naar onszelf kijken en naar onze eigen rol hierin. De huidige regering mag dan stevig hebben geïnvesteerd in onderzoek en onderwijs, maar het is simpelweg niet genoeg geweest. Mijn partij, D66, erkent dat er meer moet gebeuren.'

De D66-politica treedt hiermee in het vaarwater van haar partijgenoot minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Kaag vindt dat Nederland zich moet houden aan een Europese afspraak uit 2000, om minstens 3 procent van het bruto binnenlands product uit te geven aan onderwijs en onderzoek. Dat houdt in dat de overheid hierin meer ..

