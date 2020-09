Nog even geen Formule 1-wagens, maar wel een echt NK. Op het verse asfalt van het vernieuwde circuit van Zandvoort is zaterdag het Daikin NK Inlineskaten verreden. Niet alleen de marathon, maar ook de 100 meter sprint. Voor het eerst maakte schaatsbond KNSB gebruik van dit raceparcours. Het circuit is onlangs aangepast, speciaal voor het rijden van Formule 1-wedstrijden. Maar de eerste Grand Prix is een jaar uitgesteld vanwege COVID-19. Bij het skeeleren viel de prestatie van Karen Teuling op: in de categorie masters vrouwen veroverde zij haar derde titel.

