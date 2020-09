Race met Verstappen trekt meeste kijkers

Hilversum

Bijna 1,3 miljoen mensen zagen zondag via Ziggo hoe Max Verstappen op het Circuit van Spa-Francorchamps derde werd. De Brit Lewis Hamilton ging er met de winst vandoor. Daarmee was de Formule 1 zondag het best bekeken programma na het NOS Journaal van acht uur en Studio Sport, blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek. Het NOS Journaal van acht uur op NPO 1 had ruim 2,1 miljoen kijkers en Studio Sport, dat daaraan voorafging op dezelfde zender, had 1,3 miljoen kijkers. Met Postcode Loterij Miljoenenjacht scoorde SBS6 ruim 1,1 miljoen kijkers. Ook de Tour de France (NPO 1) trok 1,1 miljoen mensen. <