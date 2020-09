Thriller Tenet vestigt nieuw record in bios

Amsterdam

De actiethriller Tenet van regisseur Christopher Nolan heeft afgelopen weekend in de Nederlandse bioscopen een record gevestigd, meldt distributeur Warner Bros. Met een opbrengst van 1,58 miljoen euro is het de filmtitel met het meest succesvolle openingsweekend van 2020. Het vorige record stond op naam van de oorlogsfilm 1917. De film, die vertelt over twee spionnen die een Derde Wereldoorlog moeten zien te voorkomen, trok al 149.000 bezoekers. Ook in andere Europese landen vestigde Tenet records. De film opende niet in de VS, omdat veel zalen daar vanwege de coronacrisis nog gesloten zijn. <