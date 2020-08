Goede doelen die hun naam veranderen, zien hun reputatie kelderen: ‘Je verliest vertrouwen en inkomsten’

Goededoelenorganisaties kunnen hun naam beter niet wijzigen, hoe logisch of beter dat soms ook lijkt. Het leidt geregeld tot forse reputatieschade.

Dat concludeert zelfstandig consultant Hendrik Beerda op basis van onderzoek naar de populariteit van goede doelen in de afgelopen tien jaar. Aan het onderzoek deden sinds 2010 12.000 mensen mee. In de peiling, die samen met de Universiteit van Amsterdam is ontwikkeld, wordt gekeken naar naamsbekendheid, waardering en binding van een merk. ‘Deze weerspiegelen samen de reputatie van een goededoelenorganisatie.’

Het viel Beerda in de data-analyse op dat goede doelen die hun naam ooit wijzigden, hun reputatie fors zagen kelderen. Zo verloor WSPA, een organisatie die zich inzet voor het welzijn van dieren, 47 procent aan merkkracht doordat het de naam in 2014 wijzigde in World Animal Protection. Plan International Nederland - v..

