College in de Zeeuwse buitenlucht: ‘Buiten ontstaan gesprekken met meer diepgang’

Studenten van het University College Roosevelt in Middelburg volgen een college over de Berlijnse Muur achter op een parkeerplaats in de stad. beeld Marcel van den Bergh (beeld Marcel van den Bergh)

Middelburg

Zichzelf overschreeuwen doet Michael Burke niet, maar hij moet flink harder praten dan normaal tijdens zijn les over argumentatiestructuren. De hoogleraar doceert ‘met de wind mee’. Zijn studentenpubliek zit om hem heen in het gras, tussen de afgebroken takken. Burke staat naast een hagelwitte molen in de bolwerken, de groene omheining van Middelburg. ‘We stonden eerst onder een boom, maar toen werden we belaagd door kastanjes.’

Het is niet alleen de academische introductiedag voor eerstejaars, het is ook de aftrap van een experiment waarbij buitenonderwijs een prominente rol moet gaan spelen. Vijf andere onderwijsinstellingen geven in een Volkskrant-enquête aan ook gebruik te willen gaan maken van de buitenlucht.

Door heel Midde..

