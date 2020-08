Jon Sistermans 1945 - 2020Kleurrijke kok uit een gouden generatie

In 2003 zat ik op het terras van restaurant Wilhelminapark met Jon Sistermans die in Utrecht aan zijn laatste kunstje als chef-kok begon. Op de oprit stond een bescheiden Ford Ka. Die was van de baas zelf. Sistermans had zijn dure BMW ervoor ingeruild. Want als je 2,5 miljoen rood staat bij de bank, kun je het niet maken om in een dikke bak rond te rijden, meende hij. ‘Dat vind ik immoreel.’ Het was Sistermans ten voeten uit: nuchter en hard. Voor zichzelf, maar ook voor anderen.

Afgelopen weekend maakte zijn familie bekend dat Jon Sistermans onlangs op 75-jarige leeftijd is overleden. Hij is in besloten kring begraven. Dat is een keuze van nabestaanden, maar een beetje jammer is het wel. Want je had Sistermans, een van de kle..

