Augustus was op één na warmste ooit

Amsterdam

Dankzij een uitzonderlijke hittegolf gaat augustus de boeken in als de op één na warmste augustusmaand ooit gemeten. De gemiddelde temperatuur in De Bilt kwam volgens Weeronline uit op 20,4 graden, terwijl dat normaal 17,5 graden is. Alleen in 1997 werd het nog warmer: 20,5 graden. In de eerste helft van augustus kreeg Nederland te maken met een hittegolf en die leverde maar liefst negen tropische dagen op. Niet eerder noteerde augustus zo veel dagen met een minimumtemperatuur van 30 graden. In De Bilt werd het bovendien zeventien keer warmer dan 25 graden. <