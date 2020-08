Voedselbank Groningen zoekt alternatieven

In hun strijd tegen voedselverspilling houden supermarkten minder over voor voedselbanken.

Groningen

De Albert Heijn geeft al langer korting op producten waarvan de houdbaarheidsdatum bijna verstreken is. Maar dat nu ook Jumbo daarmee begonnen is, baart Monique Bueving van de voedselbank in Groningen zorgen. Ze heeft er alle begrip voor dat supermarkten hiermee voedselverspilling willen tegengaan. Maar het gevolg is wel dat hierdoor minder overblijft voor de voedselbank. ‘Drie Jumbo’s hebben al tegen ons gezegd: je hoeft hier eigenlijk niet meer te komen, want we hebben niks.’

Hoeveel minder producten krijgt u?

‘Het gaat hard. Sinds een paar weken krijgen we ongeveer een derde minder producten aangeboden. Toen Jumbo met zijn actie begon, merkten we gelijk dat onze vrachtwagens leger terugkwamen. Ik verwach..

