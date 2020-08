Organist is een riskant vak, zeker in coronatijden

Het Twitteraccount van Martin Mans, met het bericht over zijn val. (beeld nd)

Kampen

De situatie van Martin Mans na zijn fietsongeluk is ernstiger dan zijn laconieke berichtje op Twitter doet vermoeden, laat zijn vrouw Joyce weten. ‘En daar lag ik dan op het asfalt’, schreef Mans. ‘Een half uur later lag ik op de ic van het ziekenhuis in Leiden.’ In dat ziekenhuis ligt hij nog steeds, laat Joyce Mans weten. ‘Hij heeft twee scheuren in zijn schedel, een gebroken nekwervel, een fractuur aan zijn schouder, gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen, een klaplong en nogal wat schaafwonden.’

Mans gaf tijdens de coronacrisis online concerten, waarmee hij een groter publiek bediende dan tijdens de liveconcerten. Op de website werd dat publiek gevraagd de waardering in een geldbedrag uit t..

